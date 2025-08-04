"Молчаливый убийца": украинцам напомнили, кто ежегодно должен тестироваться на гепатиты В и С

Вирусные гепатиты В и С - опасные инфекционные заболевания, которые могут длительное время протекать без симптомов и вызывать серьезные осложнения для здоровья. Своевременное тестирование является ключом к успешному лечению и сохранению качества жизни.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Кто должен проходить тестирование ежегодно

Хотя провериться на гепатиты В и С стоит каждому хотя бы раз в жизни, ежегодное тестирование рекомендуется людям из групп риска:

тем, кто имел тату, пирсинг или косметические процедуры с нарушением кожи;

людям с несколькими половыми партнерами или тем, кто предоставляет услуги коммерческого секса;

тем, кто употребляет наркотики инъекционно или интраназально;

донорам и реципиентам крови, органов или тканей;

медработникам;

лицам, живущим с ВИЧ;

пациентам на диализе.

Как пройти тестирование

Проверка на гепатиты является бесплатной в Украине. Для этого нужно обратиться к семейному врачу. Доступны два типа теста:

быстрый тест (результат за 10-15 минут);

лабораторный анализ крови.

В случае положительного результата нужно пройти дополнительную диагностику. Лечение гепатита С длится 3-6 месяцев и является эффективным в 90-95% случаев. В случае гепатита В лечение обычно длительное или пожизненное, но позволяет избежать поражения печени.

Как действовать в случае отрицательного результата

Если результат оказался отрицательным, нужно:

сделать прививку от гепатита В (если еще не вакцинированы);

соблюдать гигиену во время медицинских и косметических процедур;

пользоваться презервативами во время половых контактов;

использовать только индивидуальные средства (щетки, бритвы и т.д.).

В некоторых регионах Украины действуют мобильные амбулатории, которые проводят бесплатное тестирование, в частности для уязвимых групп. График их работы можно найти на сайтах областных центров контроля и профилактики болезней.