"Молчаливый убийца": украинцам напомнили, кто ежегодно должен тестироваться на гепатиты В и С
Вирусные гепатиты В и С - опасные инфекционные заболевания, которые могут длительное время протекать без симптомов и вызывать серьезные осложнения для здоровья. Своевременное тестирование является ключом к успешному лечению и сохранению качества жизни.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).
Кто должен проходить тестирование ежегодно
Хотя провериться на гепатиты В и С стоит каждому хотя бы раз в жизни, ежегодное тестирование рекомендуется людям из групп риска:
- тем, кто имел тату, пирсинг или косметические процедуры с нарушением кожи;
- людям с несколькими половыми партнерами или тем, кто предоставляет услуги коммерческого секса;
- тем, кто употребляет наркотики инъекционно или интраназально;
- донорам и реципиентам крови, органов или тканей;
- медработникам;
- лицам, живущим с ВИЧ;
- пациентам на диализе.
Как пройти тестирование
Проверка на гепатиты является бесплатной в Украине. Для этого нужно обратиться к семейному врачу. Доступны два типа теста:
- быстрый тест (результат за 10-15 минут);
- лабораторный анализ крови.
В случае положительного результата нужно пройти дополнительную диагностику. Лечение гепатита С длится 3-6 месяцев и является эффективным в 90-95% случаев. В случае гепатита В лечение обычно длительное или пожизненное, но позволяет избежать поражения печени.
Как действовать в случае отрицательного результата
Если результат оказался отрицательным, нужно:
- сделать прививку от гепатита В (если еще не вакцинированы);
- соблюдать гигиену во время медицинских и косметических процедур;
- пользоваться презервативами во время половых контактов;
- использовать только индивидуальные средства (щетки, бритвы и т.д.).
В некоторых регионах Украины действуют мобильные амбулатории, которые проводят бесплатное тестирование, в частности для уязвимых групп. График их работы можно найти на сайтах областных центров контроля и профилактики болезней.
Ранее РБК-Украина писало о вирусном гепатите А - инфекционном заболевании, которое передается через грязные руки, воду или пищу и может вызвать серьезные поражения печени. Его симптомы включают повышенную температуру, тошноту, понос, желтуху и общее недомогание. Инкубационный период составляет до 30 дней.
Также мы рассказывали, как уберечься от этого заболевания.
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