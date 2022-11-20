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Речь идет о месяцах: Игнат о сроках запуска производства иранских дронов в РФ

Фото: спикер Командование Воздушных сил Юрий Игнат (youtube.com_obozrevatel_tv)
Автор: Татьяна Степанова

Запуск производства иранских дронов на территории России может затянуться. Особенно если найдутся люди, которые захотят на этом заработать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Явно, что речь не идет о неделях. Речь идет о месяцах. Это не будет быстро, это требует времени. В России это может быть процесс дополнительно затянутый, потому что кто-то может захотеть на этом заработать", - сказал Игнат.

По его словам, если производство все же запустят, то ясно, что Иран хочет избежать санкций, передав России "мопеды" и чертежи к ним.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории .

Также ранее мы писали, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал помощь Тегерану России беспилотниками . Однако якобы передача БПЛА проходила еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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