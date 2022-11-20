Речь идет о месяцах: Игнат о сроках запуска производства иранских дронов в РФ

Запуск производства иранских дронов на территории России может затянуться. Особенно если найдутся люди, которые захотят на этом заработать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Явно, что речь не идет о неделях. Речь идет о месяцах. Это не будет быстро, это требует времени. В России это может быть процесс дополнительно затянутый, потому что кто-то может захотеть на этом заработать", - сказал Игнат.

По его словам, если производство все же запустят, то ясно, что Иран хочет избежать санкций, передав России "мопеды" и чертежи к ним.