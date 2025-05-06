В жутком ДТП в Италии погибла 21-летняя украинка: подробности трагедии

В эти выходные в Италии произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В нем погибли трое молодых людей, среди которых - 21-летняя украинка.

Подробнее об обстоятельствах трагедии и прощании с погибшими в ДТП, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где и когда произошло ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером в субботу, 3 мая, на дороге 85 в итальянской провинции Бриндизи (она соединяет муниципалитет Торкьяроло и пристань для яхт Лендинузо).

В арендованном Porsche 911 Carrera, который двигался со скоростью более 250 километров в час, находились трое молодых людей.

По неустановленным по состоянию на сейчас причинам, авто слетело с дороги, перевернулось, столкнулось с деревом и загорелось.

По информации местных медиа, все пассажиры машины погибли мгновенно и были заблокированы в искореженном транспортном средстве. Спасателям пришлось "долго работать", чтобы извлечь в конце концов обгоревшие тела.

Изуродованное в результате ДТП авто (фото: x.com/francoscarsell2)

Первый осмотр погибших был проведен на месте происшествия, в присутствии государственного прокурора Джузеппе Де Ноцца и командира местной полиции Лоренцо Ренни.

В результате жуткой аварии погибли:

22-летний Луиджи Перруччо;

21-летняя Сара Капилунга;

21-летняя Карина Рыжкова.

Расследование трагедии, координируемое прокуратурой Бриндизи и проведенное также с помощью дронов, установило, что автомобиль, в котором находились молодые люди, достиг чрезвычайной скорости уже за несколько минут до аварии.

Что известно о погибшей в ДТП украинке

Одной из погибших в ДТП стала молодая украинка Карина Рыжкова, проживавшая в Бриндизе. Местные СМИ рассказали, что она (вместе с матерью) выехала из Украины спасаясь от войны.

В Италии девушка обрела новую семью, компанию друзей и счастливую жизнь под мирным небом.

Ее приемный отец оказался на месте трагедии одним из первых, поскольку получил со смартфона девушки тревожное сообщение SOS.

Карина Рыжкова (фото: facebook.com/Карина Рыжкова)

По словам очевидцев, аренда мощного гоночного авто не осталась незамеченной взрослыми, однако предостережения и просьбы не садиться в него молодые люди проигнорировали.

Уточняется одновременно, что практика аренды мощных авто в этом регионе - не является новой.

Реакция на трагедию местных властей

Согласно информации пресс-службы муниципалитета Торкьяроло в Facebook, день похорон молодых людей был объявлен днем траура.

Уточняется, что "мэр и вся муниципальная администрация" будут сплочены вокруг семей погибших "в драматической аварии".

"Шок и пустота трагедий такого масштаба оставляют нас безмолвными, потрясенными болью и бессилием. Сейчас самое время для молитвы и близости с родными... Луиджи, Сара, Карина, прекрасные дети в расцвете юности, вы всегда будете в наших сердцах", - говорится в сообщении (сделанном утром воскресенья, 4 мая).

Публикация местных властей (скриншот: facebook.com/comuneditorchiarolopaginaistituzionale)

Прощание с погибшими в ДТП

Прощание с молодыми людьми состоялось сегодня, 6 мая, при участии сотен людей. Друзья погибших встретили их гробы баннером с надписью "Навсегда".

Религиозную церемонию возглавил архиепископ епархии Лечче Микеле Секча.

Во время речи священник призвал всех присутствующих, особенно молодежь, быть осторожными на дорогах.

Между тем отец Карины со слезами на глазах вспомнил о том, что она смогла спастись и пережить войну в Украине, однако погибла в Италии по неосторожности.

Фотографиями с места происшествия поделилось издание Quotidiano di Puglia.

Церемония прощания (фото: quotidianodipuglia.it)