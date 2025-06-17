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Жуткая атака на Киев: повреждены многоэтажки, много раненых

Киев, Вторник 17 июня 2025 06:02
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Жуткая атака на Киев: повреждены многоэтажки, много раненых Фото: в Киеве после атаки под завалами могут быть люди (facebook.com/DSNS.GOV)
Автор: РБК-Украина

В ходе ночной атаки на Киев зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов, в результате чего пострадало много людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"Ужасающие преступления страны-террориста против мирных жителей Киева. В Соломенском районе повреждение двух жилых домов. В 5-этажке возник пожар. Известно о 18 пострадавших", - сообщил он.

По словам Ткаченко, 12 раненых получили первую медицинскую помощь на месте. Госпитализация понадобилась шестерым пострадавшим. К утру пожар на местах попаданий удалось локализовать. Пожарные и медики продолжают работать.

"На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки. Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова 9а (школа № 67). Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей", - добавил он.

Массированная атака на Киев 17 июня

Россия совершила массированную ночную атаку на Киев, запустив по столице Украины дроны ударного типа "Шахед".

Во время атаки в Киеве пропадал свет в двух районах, однако, по словам мэра Виталия Кличко, это произошли в результате срабатывания автоматики.

Также он подтвердил, что во время налета на Киев умер гражданин США. Пследствия атаки были зафиксированы на 12 локациях в 6 районах столицы. Более подроную информацию об ударе по Киеву можно узнать в материале РБК-Украина.

Из-за обломков повреждения получило общежитие Киевского авиационного института (Национальный авиационный институт в прошлом). Пострадавшие есть в нескольких районах города.

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