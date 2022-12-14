"Мотор" одержал премьерную победу в сезоне Европейской лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Европейская лига, группа D, 7-й тур

"Мотор" – "Агуаш-Санташ" – 30:24 (13:8, 17:16)

Отечественный гранд со стартовых минут захватил инициативу. К середине первого тайма запорожцы оторвались уже на пять пунктов (8:3). Представитель португальского Андебола 1 попытался навязать конкуренцию, сократив дефицит до трех пунктов. Но на финише 30-минутки "Мотор" снова имел +5.

Начало второй половины активнее провел "Агуаш-Санташ". Благодаря рывку они даже сравняли счет (14:14). Но запорожский клуб овладел ситуацией и уже в середине тайма восстановил гандикап. Финальный свисток констатировал победу "Мотора" с 6-очковым преимуществом.

Самым результативным в составе победителя стал Игорь Турченко. Левый полусредний забил 10 мячей. В свою очередь Дмитрий Горига отличился 6 раз, а правый полусредний Илья Близнюк оформил 5 голов.

Эта победа стала первой для украинского чемпиона в еврокубке в этом году. Запорожцы набрали 3 очка и занимают 5-е место в секстете D. В плей-офф выйдут четыре лучших команды.