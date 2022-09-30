MotoGP опубликовала предварительный календарь сезона-2023

Предварительный график сезона-2023 компания Dorna Sports обнародовала 30 сентября. Несмотря на прогнозы экспертов, в календарь попал 21 гран-при, а не 22.

Старт нового сезона намечен на 26 марта. Первым в году станет Гран-при Португалии в Портимане. Впервые MotoGP приедет в Казахстан и Индию. Спринтерские гонки во время каждого гран-при фактически увеличят количество заездов до 42-х.

Из нынешних этапов в предварительный календарь сезона-2023 не попало Гран-при Арагона. Скорее всего, трассы в Арагоне, Хересе, Барселоне и Валенсии, а также мотодром в португальском Портимане теперь будут ротироваться каждый год.

В нынешнем сезоне за четыре гонки до конца чемпионата в лидерах MotoGP француз Фабио Квартараро (219 очков). Его преследуют Франческо Баньяя из Италии (201 пункт) и представитель Испании Алейш Эспаргаро (194 балла).