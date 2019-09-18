Київський міст Метро погрожував підірвати колишній військовий. Про це на брифінгу за підсумками спецоперації заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в ході першочергових заходів було встановлено його особу.

"Він колишній військовослужбовець, звільнений. Три місяці тому у нього вилучалася вибухівка. Ми були впевнені, що його загрози реальні", - зазначив Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали. Він не чинив опір спецназівцям підрозділу КОРД, за фактом подій на мосту відкрито справу за підготовку терористичного акту. Затриманому загрожує тюремний термін аж до довічного ув'язнення.

Крім того, повідомлялося, що в спецоперації на мосту Метро в Києві були задіяні близько 350 правоохоронців. За словами Крищенка, до спецоперації підключалися бійці Національної гвардії, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також вибухотехніки.

Як зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, рух на мосту Метро буде відновлено через дві години.

