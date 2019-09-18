ru
ua

Міст Метро погрожував підірвати колишній військовий

Новини » Надзвичайні події   

У затриманого раніше вилучалася вибухівка

Київський міст Метро погрожував підірвати колишній військовий. Про це на брифінгу за підсумками спецоперації заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в ході першочергових заходів було встановлено його особу.

"Він колишній військовослужбовець, звільнений. Три місяці тому у нього вилучалася вибухівка. Ми були впевнені, що його загрози реальні", - зазначив Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали. Він не чинив опір спецназівцям підрозділу КОРД, за фактом подій на мосту відкрито справу за підготовку терористичного акту. Затриманому загрожує тюремний термін аж до довічного ув'язнення.

Крім того, повідомлялося, що в спецоперації на мосту Метро в Києві були задіяні близько 350 правоохоронців. За словами Крищенка, до спецоперації підключалися бійці Національної гвардії, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також вибухотехніки.

Як зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, рух на мосту Метро буде відновлено через дві години.

НАБУ відкрило справу проти Порошенка та Клімкіна На Донбасі загинули двоє українських військових
Читати всі новини