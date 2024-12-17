В Москве в следствие взрыва погиб генерал и его помощник

В Москве утром на Рязанском проспекте прозвучал взрыв. Известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Согласно слов очевидцев, взрыв прозвучал в 06:11 утра. По предварительной информации, за несколько часов до инцидента неизвестный припарковал у подъезда дома самокат, к ручке которого судя по всему, было примотано самодельное взрывное устройство (СВУ).

В результате взрыва погибло двое человек, а именно, как полагают:

начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов;

еще одним погибшим, предварительно, является при помощник.

Отметим, только вчера СБУ заочно сообщила о подозрении этому российскому генералу. По данным Службы безопасности Украины, он ответственен за массовое применение россиянами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном направлениях Украины.

В частности, по его приказу с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысяч случаев использования врагом химических боеприпасов.

Как уточняют Telegram-каналы, вследствие взрыва в Москве в доме вырвало подъездную дверь, а также выбило стекла. Помимо этого была повреждена служебная машина генерала.

Сама детонация могла быть произведена дистанционное. Предположительно, подрывник или его сообщник могли даже не находится в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей ЖК.

Обновлено в 07:14

Российский Telegram-канал Mash пишет, что вторым погибшим в ходе взрыва в Москве оказался водитель генерал-лейтенанта. Он, как утверждается, приехал за начальником около 6 утра, чтобы отвезти его на работу.

На данный момент территорию вокруг дома на Рязанском проспекте осматривают саперы. Самокат, к которому, предварительно, прикрепить СВУ заберут на экспертизу.

Обновлено в 08:00

Следственный комитет Российской Федерации официально подтвердил смерть генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

"На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.