В Москве произошли взрывы и пожар возле Останкинской телебашни

Как рассказывают в сети жители Москвы, возле Останкинской телебашни в небе виден большой столб дыма. На место происшествия отправились сотрудники экстренных служб.

Также сообщают о неких "хлопках" около башни, где возник пожар.

Местные власти огненное ЧП пока никак не комментируют.

"Услышал взрывы, потом были видны набат огня, дым. Сейчас взимаются пожарные машины", - рассказал один из очевидцев в московском городском чате.

В сети были опубликованы кадры с места происшествия.

Пожары и взрывы в Москве

Отметим, что в столице РФ постоянно происходят пожары, в частности, в большинстве случаев эпицентром пожаров становятся заводы, связанные с производством для российского оборонного комплекса.

Так, например, в Москве произошел сильный пожар в ночь на 8 сентября возле здания Федеральной таможенной службы, а также звучали звуки взрывов.

Перед этим мощный пожар произошел 7 сентября на заводе "Салют" в Москве, который является одним из крупнейших предприятий в России по производству двигателей для авиации.

Напомним также, что в середине августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где, вероятно, погибли более 10 человек. Также в подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами 21 августа.

Кроме того, Москву постоянно атакуют беспилотники. При этом, в украинской разведке уже предупредили жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

По данным Министерства обороны Великобритании, вокруг Москвы разместили новые системы ПВО для защиты от дронов.