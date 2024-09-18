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В Москве недалеко от Кремля произошла стрельба: есть погибший, задержаны десятки человек

Фото: в Москве недалеко от Кремля произошла стрельба (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В среду, 18 сентября, стрельба произошла в столице РФ – Москве. Известно об одном погибшем и десятках арестованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным стрельба произошла возле офиса маркетплейса Wildberries в бизнес-центре "Романов двор", который находится рядом с Кремлем. Известно, что один человек погиб, еще два – получили ранения. Также правоохранители задержали около 30 человек.

Как заявляют российские СМИ, стрельба произошла из-за бизнес-спора совладельцев Wildberries. В пресс-службе компании заявили, что мужчина основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав попытался попасть в офис компании. Его туда не пустили, и началась стрельба.

Сам же Бакальчук заявил СМИ, что инцидент является провокацией, и что на самом деле это он – жертва истории. По его словам, на него и его команду совершили нападение в момент, когда он приехал в офис на переговоры по остановке строительства складов.

Фото: в Москве недалеко от Кремля произошла стрельба (росСМИ)

 

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что вечером 17 сентября в одном из районов Киева были слышны выстрелы. Возле ресторана на Софиевской Борщаговке произошла стычка.

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