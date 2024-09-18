В Москве недалеко от Кремля произошла стрельба: есть погибший, задержаны десятки человек

В среду, 18 сентября, стрельба произошла в столице РФ – Москве. Известно об одном погибшем и десятках арестованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным стрельба произошла возле офиса маркетплейса Wildberries в бизнес-центре "Романов двор", который находится рядом с Кремлем. Известно, что один человек погиб, еще два – получили ранения. Также правоохранители задержали около 30 человек.

Как заявляют российские СМИ, стрельба произошла из-за бизнес-спора совладельцев Wildberries. В пресс-службе компании заявили, что мужчина основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав попытался попасть в офис компании. Его туда не пустили, и началась стрельба.

Сам же Бакальчук заявил СМИ, что инцидент является провокацией, и что на самом деле это он – жертва истории. По его словам, на него и его команду совершили нападение в момент, когда он приехал в офис на переговоры по остановке строительства складов.