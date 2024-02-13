В Москве горит завод "МиГ": в огне один из цехов, людей эвакуируют

"В Москве горит завод "МиГ" на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода", - сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, возгорание произошло на втором и третьем этажах здания - причина пожара пока остается неизвестной.

"Площадь пожара - 70 квадратных метров. На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода", - констатировали в сообщении.

При этом, уже через полчаса Baza написала, что якобы открытое горение на территории завода "МиГ" в Москве ликвидировано.

"Кровля продолжает тлеть. Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания: разбирают кровлю и проливают перекрытия, чтобы огонь не перешел дальше", - добавили авторы, показав видео с места ЧП.

Пока официальных сообщений о пожаре на важном заводе "МиГ" в Москве нет.

Что известно о заводе "МиГ"

"МиГ" - российская авиастроительная компания, предприятие полного цикла, объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, поддержания и ремонта самолетов марки "МиГ".

Среди "продуктов" завода современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе истребители МиГ, в том числе новой разработки.

Пожары на заводах Москвы

В Москве постоянно происходят пожары, в частности, в большинстве случаев эпицентром пожаров становятся заводы, связанные с производством для оборонного комплекса РФ.

Например, в середине августа 2023 года произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где, вероятно, погибли более 10 человек. Также в подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами 21 августа прошлого года.

Кроме того, российскую столицу постоянно атакуют беспилотники. При этом, в украинской разведке ранее уже предупреждали жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.