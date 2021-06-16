У Москві виявили новий вид коронавірусу

У Москві заявили про виявлення зміненого індійського штаму коронавірусу. Зараз ведуться дослідження ефективності щодо нього російської вакцини "Супутник V".

Про це заявив директор НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалеї Олександр Гінцбург, повідомляє "Інтерфакс".

За його словами, фахівці виявили в Москві новий різновид коронавірусу, який є зміненим індійським штамом.

"Зараз ми визначаємо спектр штамів, які циркулюють в Москві - а тут вже далеко не один уханьскій штам, є і змінений індійський", - повідомив він.

В останні дні в Москві зростає захворюваність коронавірусом. Зокрема, на ранок вівторка повідомлялося про 14 185 випадків зараження за добу по всій країні, з них 6805 припали на Москву.