У Москві реальна кількість заражених коронавірусом становить 300 тисяч, - мер

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Виявлення випадків зараження коронавірусом в Москві вище, ніж у Нью-Йорку

У Москві коронавірусом заразилися близько 300 тис. людей. Про це заявив мер столиці Росії Сергій Собянін, передають росЗМІ.

Більше того, він сказав, що виявлення випадків зараження коронавірусом в Москві вище, ніж у Нью-Йорку.

"Те, що ми виявили хворих так багато, - це не мінус, а величезний плюс. Очевидно, що реально хворих в місті ще більше. За скринінговим дослідженням, їх в районі 2-2,5% від усього населення Москви, в перерахунку на цифри це близько 300 тис.", - сказав він.

Додамо, за офіційними даними в Росії близько 177 тис. заражених коронавірусом. Найбільше випадків зареєстровано у Москві (92,6 тис.) і області (17,4 тис.), а також у Санкт-Петербурзі (6,1 тис.). До речі, в Москві також зафіксований рекордний добовий приріст хворих - вірус виявили у 6,7 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у міністра культури РФ Ольги Любимової.

Також вірус підтвердили у глави російського уряду Михайла Мішустіна. Він був першим топ-чиновником РФ, у кого виявили інфекцію.