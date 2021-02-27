У Москві проходять пам'ятні заходи в день річниці вбивства Нємцова

У Москві проходять пам'ятні заходи в день річниці вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова. Він був застрелений на мосту навпроти Кремля 27 лютого 2015 року.

У покладанні квітів на Великому Москворецьком мосту брали участь посол США в Росії Джон Салліван, посли Великої Британії та Латвії Дебора Броннерт і Маріс Рієкстіньш, а так само тимчасовий повірений Польщі Яцек Щлядевські та інші дипломати Євросоюзу.

Організатори акції неофіційно домовилися з мерією Москви, що на місці вбивства влади дозволять протягом чотирьох годин покладати квіти без політичних гасел і виступів

У липні 2017 року Московський окружний військовий суд визнав винними у виконанні злочину п'ятьох осіб, засудивши їх до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років. Організатори і замовники вбивства до цих пір не знайдені. Рідні і колеги Нємцова вважають, що до організації злочину і приховування винних може бути причетне оточення президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, 15 березня 2019 року в Києві відкрили сквер імені російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого 27 лютого 2015 року в Москві.