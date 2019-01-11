ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Москві викрали головного фігуранта справи про вбивство Вороненкова

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 15:12
У Москві викрали головного фігуранта справи про вбивство Вороненкова
Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

Викрали Василенко в ресторані "Базилік"

У Москві зі стріляниною викрали українського кримінального "авторитета" Юрія Василенка - головного фігуранта справи про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що викрали Василенка в ресторані "Базилік".

"Вчора ввечері туди зайшла група кремезних чоловіків, які наказали йти за ними. На вулиці Василенко спробував вирватися і втекти, зав'язалася бійка, в ході якої по ньому відкрили вогонь. Далі невідомі завантажили пораненого "авторитета" в багажник машини і відвезли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2018 року під час засідання в суді підозрюваний у вбивстві Вороненкова Олександр Лось відкинув всі звинувачення у своїй причетності до злочину. Ще одного підозрюваного у вбивстві Вороненкова Ярослава Тарасенко, звинувачують у співучасті у плануванні вбивства.

Вороненкова застрелили 23 березня 2017 в центрі Києва, його охоронець встиг відкрити вогонь по кілеру. Вбивцею виявився українець Павло Паршов, згодом він помер у лікарні. Сьогодні На лаві підсудних перебувають Ярослав Тарасенко та Олександр Лось, звинувачені в причетності до замовного вбивства. Інші співучасники злочину Юрій Василенко та Олександр Левенець оголошені в розшук.

Раніше було встановлено, що організаторами вбивства Вороненкова були Володимир Тюрін, Юрій Василенко та Олександр Лось, а безпосередніми виконавцями - Ярослав Левенець, Ярослав Тарасенко і кілер Павло Паршов, якого застрелив охоронець Вороненкова.

В Україну не пропустили понад 800 росіян після завершення воєнного стану В окупованому Криму розпочався суд у справі Бекірова
Новини України Російська ФедераціяДенис Вороненков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся