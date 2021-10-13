RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Москві хлопець у камуфляжі влаштував стрілянину з автомата біля школи

Автор: Ілона Свиридова

У Москві (Російська Федерація) озброєний хлопець у камуфляжній формі влаштував стрілянину з автомата біля школи. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

Повідомляється, що імовірно невідомий стріляв у повітря, ніхто не постраждав.

Як зазначають інші ЗМІ, після стрілянини біля школи проводяться оперативні заходи. До навчального закладу приїхали десятки співробітників поліції, в даний час територія школи оточена. Правоохоронці обходять район і розшукують стрілка.

Нагадаємо, у вересні в російській Пермі студент влаштував стрілянину в одному з місцевих університетів, в результаті загинули шестеро людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМосквашкола