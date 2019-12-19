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Стрілянина у Москві: нападника нейтралізували

Новини » Надзвичайні події     19.12.2019 - 18:37
Стрілянина у Москві: нападника нейтралізували
Фото: стрілянина в Москві (twitter.com/OrwellAtWork)

Особистість стрілка встановлюється

Чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Москви, нейтралізували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, на даний момент його особа встановлюється.

"Невідомий відкрив стрілянину біля будинку №12 по вулиці Велика Луб'янка. Є постраждалі. Особистість злочинця встановлюється. Злочинець нейтралізований", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 19 грудня невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова біля будівлі Федеральної служби безпеки. Дані російських ЗМІ про постраждалих і загиблих різняться. Імовірно, відкрили стрілянину в адміністратора офісу Федеральної служби безпеки, після чого нападник вибіг на вулицю.

Пізніше з'явилося відео з місця події. На місце стрілянини прибутку групи спеціального призначення та вибухотехніки. Також повідомляється, що рух транспорту на вулиці Велика Луб'янка було перекрито.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під Києвом між комунальниками та будівельниками виник конфлікт, який закінчився бійкою і стріляниною. В результаті інциденту поранення різної тяжкості отримали чотири людини.

З'явилося відео з місця стрілянини в Москві У центрі Москви невідомий влаштував стрілянину з автомата, є жертви
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