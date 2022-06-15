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В Москві з нагородного пістолета застрелився генерал СЗР у відставці

Фото: Лев Соцков, генерал СЗР у відставці (twitter.com)
Автор: Сергій Пишкін

У Москві застрілився 90-річний Лев Соцков генерал-майор Служби зовнішньої розвідки у відставці. Здійснив постріл з нагородного пістолета.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання MK.

Зазначається, що тіло колишнього розвідника виявила його дружина в їхній квартирі. Поруч з ним лежав нагородний пістолет та передсмертна записка.

В записці Соцков так й не пояснив причину самогубства, однак розповів історію свого пістолета.

"Пістолет - це реліквія боїв на річці Халхін-Гол. Я отримав його під час перебування представником при спецслужбі Монголії з нагоди п'ятисотліття події Улан-Батор. 1989 р. Лев Соцков", - зазначається в записці.

На місці працюють криміналісти.

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