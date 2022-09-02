В Москві ФСБ вишукує вихідців з України, щоб звинуватити у "терактах", - розвідка

В Москві Федеральна служба безпеки посилила кампанію з пошуку вихідців з України. Може звинуватити їх у "терактах" на території Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

"В Москві посилюється кампанія з пошуку громадян Росії, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням", - пише пресслужба.

Як відзначає розвідка, у Москві співробітники ФСБ проводять поквартирний обхід, з'ясовуючи у мешканців, чи живуть поруч з ними десь українці, або ж можливо комусь з українців здають житло. Також з'ясовують й ставлення до "військової операції".

"Одна з цілей вказаних дій - недопущення формування та розповсюдження у столиці Росії негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї", - додає розвідка.

Розвідка зауважила, що дана кампанія направлена на те, аби сформувати негативний образ українців, як "терористів" або ж "радикалів". Після цього їх можуть звинуватити в "терактах", які були організовані особисто спецслужбами Росії.