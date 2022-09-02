ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Москві ФСБ вишукує вихідців з України, щоб звинуватити у "терактах", - розвідка

Новость на русском →
П'ятниця 02 вересня 2022 13:37
В Москві ФСБ вишукує вихідців з України, щоб звинуватити у "терактах", - розвідка Фото: в Москві ФСБ вишукує вихідців з України, щоб звинуватити у "терактах" (24.tv)
Автор: Сергій Пишкін

В Москві Федеральна служба безпеки посилила кампанію з пошуку вихідців з України. Може звинуватити їх у "терактах" на території Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

"В Москві посилюється кампанія з пошуку громадян Росії, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням", - пише пресслужба.

Як відзначає розвідка, у Москві співробітники ФСБ проводять поквартирний обхід, з'ясовуючи у мешканців, чи живуть поруч з ними десь українці, або ж можливо комусь з українців здають житло. Також з'ясовують й ставлення до "військової операції".

"Одна з цілей вказаних дій - недопущення формування та розповсюдження у столиці Росії негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї", - додає розвідка.

Розвідка зауважила, що дана кампанія направлена на те, аби сформувати негативний образ українців, як "терористів" або ж "радикалів". Після цього їх можуть звинуватити в "терактах", які були організовані особисто спецслужбами Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, президент Росії Володимир Путін може збільшити чисельність своєї армії в тому числі за рахунок випускників навчальних закладів на окупованих територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Київ знову накрив їдкий смог
Київ знову накрив їдкий смог
DAILY
Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх