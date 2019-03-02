У Москві автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

В результаті аварії постраждали не менше двох громадян України

На окраине Москвы (Российская Федерация) автобус с украинскими номерами попал в аварию, в результате чего пострадали не менее двух граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в новой Москве, автобус с украинскими номерами столкнулся с фурой. Как сообщили в экстренных службах, в результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.

По уточненным данным, авария произошла утром на Варшавском шоссе. Пострадавшие получили не тяжелые травмы. Также сообщается, что в ДТП попал автобус сообщением Москва-Киев. По некоторой информации, всего пострадавших шестеро.

Напомним, накануне в Польше в смертельное ДТП попал автобус с украинцами. В результате трагедии погиб водитель автобуса. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у грузовика на трассе оторвалось колесо и попало в кабину автобуса, в результате чего последний опрокинулся.

Ранее также сообщалось, что в Киеве ночью автомобиль насмерть сбил пешехода.