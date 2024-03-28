Москва пытается привязать Запад к организации ряда "терактов" против РФ, - ISW

Следственный комитет и Генпрокуратура России рассмотрят обращение Госдумы РФ о расследовании якобы финансирования и организации Западом, в том числе США, терактов против России. В Институте изучения войны считают, что цель Кремля – усилить внутреннюю поддержку войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
СК РФ, Генпрокуратура и Госдума прямо не упоминают атаку на "Крокус Сити Холл", отмечают в Институте.
В Кремле ранее заявляли о якобы причастности Украины и Запада к теракту, но еще не предъявили официальных обвинений. В ISW считают, что Москва может воздержаться от официальных обвинений, поскольку все имеющиеся доказательства продолжают свидетельствовать о том, что Исламское государство (ИГИЛ), скорее всего, несет ответственность за атаку.
Российские официальные лица регулярно описывают удары Украины по законным военным целям во временно оккупированных частях Украины и России как терроризм и постоянно утверждают, что западные акторы помогают организовывать эти удары. "Кремль, вероятно, стремится охватить более широкие социальные фобии и гнев в России после нападения на "Крокус", изображая Украину, США и Запад как непосредственную террористическую угрозу", - говорится в отчете.
По мнению экспертов, Кремль, вероятно, надеется, что представление о причастности Украины и Запада к атаке должно усилить внутреннюю поддержку войны против Украины, а российские чиновники, вероятно, попытаются применять более широкий взгляд на то, что считается терроризмом, чтобы обвинить Украину и Запад.
В Институте считают, что Кремль все еще может официально обвинить Украину в теракте в Москве, если сочтет, что его информационных усилий окажется недостаточно для провоцирования нужной ему внутренней реакции.
Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.
Российские силовики задержали четырех мужчин, которых назвали исполнителями нападения. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что они якобы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно". Через несколько дней Александр Лукашенко сделал заявление, из которого следует, что нападавшие изначально планировали пересечь границу РФ с Беларусью.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.
Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в нападении. Они якобы сознались в совершении теракта. В суд мужчин доставили избитыми, один из них был на каталке в сопровождении врачей. Очевидно, что к ним применяли пытки.
В Госдепе США считают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.
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