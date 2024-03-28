Москва пытается привязать Запад к организации ряда "терактов" против РФ, - ISW

СК РФ, Генпрокуратура и Госдума прямо не упоминают атаку на "Крокус Сити Холл", отмечают в Институте.

В Кремле ранее заявляли о якобы причастности Украины и Запада к теракту, но еще не предъявили официальных обвинений. В ISW считают, что Москва может воздержаться от официальных обвинений, поскольку все имеющиеся доказательства продолжают свидетельствовать о том, что Исламское государство (ИГИЛ), скорее всего, несет ответственность за атаку.

Российские официальные лица регулярно описывают удары Украины по законным военным целям во временно оккупированных частях Украины и России как терроризм и постоянно утверждают, что западные акторы помогают организовывать эти удары. "Кремль, вероятно, стремится охватить более широкие социальные фобии и гнев в России после нападения на "Крокус", изображая Украину, США и Запад как непосредственную террористическую угрозу", - говорится в отчете.

По мнению экспертов, Кремль, вероятно, надеется, что представление о причастности Украины и Запада к атаке должно усилить внутреннюю поддержку войны против Украины, а российские чиновники, вероятно, попытаются применять более широкий взгляд на то, что считается терроризмом, чтобы обвинить Украину и Запад.

В Институте считают, что Кремль все еще может официально обвинить Украину в теракте в Москве, если сочтет, что его информационных усилий окажется недостаточно для провоцирования нужной ему внутренней реакции.

Теракт под Москвой