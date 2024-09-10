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В Московской области дроны влетели в жилые дома, вспыхнул пожар

Фото: в Раменском дрон влетел в многоэтажку (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Раменское Московской области дрон попал в жилую многоэтажку. На месте прилета возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и росСМИ.

Так, по данным главы российской столицы, сбиты уже девять БпЛА, которые атаковали город.

В частности, беспилотники сбивали в Люберцах, Раменском округе, вблизи Подольска и в Домодедово.

Российские СМИ обнародовали первые кадры с места падения дрона в Раменском.

Второе попадание дрона по многоэтажке

Как сообщает Telegram-канал Mash, второй беспилотник ударил по жилой многоэтажке в еще одном районе города Раменское в Подмосковье.

Загорелся 12 этаж дома на Высоковольтной улице. Собянин сообщил, что при отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома

Напомним, в течение ночи семь областей России находятся под масштабной атакой ударных дронов.

В частности, взрывы прогремели в Подмосковье. Также громко было в Брянской области.

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