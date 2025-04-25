Москалик погиб. Что известно о генерале РФ, который участвовал в переговорах с Украиной

Под Москвой сегодня, 25 апреля, был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Ярослав Москалик.

Детально о том, что известно о генерале, и при чем он к переговорам с Украиной, - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Кто такой Ярослав Москалик и какова его карьера?

Какую должность занимал Москалик в Генштабе ВС РФ?

Где и когда Москалик участвовал в переговорах с Украиной?

Почему Москалик не пользовался популярностью среди подчиненных?

Жизнь и карьера генерала

Ярослав Москалик окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске. На службу он поступил в 1983 году.

Уже в период с 2000 по 2012 год он работал в центральном аппарате Минобороны России на Северном Кавказе.

В 2021 году по указу российского диктатора Владимира Путина Москалику присвоили звание генерал-лейтенанта.

После этого Москалик получил одну из ведущих должностей в Генеральном штабе ВС РФ - он курировал оперативное управление войсками и занимался планированием военных операций.

Структура, в которой он занимал пост заместителя начальника - Главное оперативное управление Генштаба - отвечает за обеспечение мобилизационной готовности армии, разработку кадровой стратегии и координацию между различными военными округами.

Также, согласно слухам в СМИ, Москалика рассматривали на должность главы Национального центра управления обороной РФ. Источники российских изданий сообщают, что генерал-лейтенанта "не любили", потому что он требовал результата.

Участие в переговорах

В 2015 году Москалик отправился в Париж, где принял участие в переговорах по урегулированию войны против Украины в рамках "нормандского формата". В тех встречах также были задействованы глава российского МИД Сергей Лавров и Дмитрий Песков, ныне пресс-секретарь президента РФ.

В том же году Москалик выступал в качестве спикера по вопросам, связанным с участием России в сирийской военной кампании.