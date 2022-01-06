Шахраї намагалися вкрасти 720 тисяч доларів, призначених на обладнання для хворих на COVID-19

За даними прес-служби, до департаменту звернулася медична компанія, яка повідомила про шахрайське заволодіння грошима.

Правоохоронці встановили, що зловмисники надіслали фішингове посилання партнерам потерпілої компанії. За допомогою фішингу правопорушники отримали дані для входу до електронної скриньки. Далі підробили платіжне доручення, яке розсилали зі зламаної електронної скриньки партнерів із Китайської Народної Республіки.

"Відтак українська медична компанія перерахувала гроші на рахунок шахраїв, відкритий у Великобританії. У такий спосіб фігуранти намагалися привласнити понад 723 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.