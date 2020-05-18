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Шахраї придумали нову нахабну схему обману в житлових будинках

Lite » Стиль життя 18.05.2020 - 09:52
Шахраї придумали нову нахабну схему обману в житлових будинках
Шахраї в Україні (скріншот з відео)

В Україні розшукують зухвалих шахраїв, які обманюють консьєржів

Шахраї в Україні придумали нову нахабну схему обману довірливих українців у житлових будинках. Так, аферисти прикриваються "працівниками кафе" і виманюють гроші у консьєржів. Про такий випадок розповіли на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Так, днями чоловік прийшов до літньої консьєржки і представився працівником сусіднього кафе. Він обманним шляхом виманив у жінки гроші.

Інцидент стався в ЖК "Парковий"

"Сьогодні вдень ця нехороша людина прийшла до нашої літньої консьєржки. Їй він сказав, що йому потрібна інша консьєржка, яка нібито його знайома. Каже, що він працівник "сусіднього кафе". Мовляв, йому привезли молоко і йому треба розплатитися за молоко, а він грошей не взяв. Просив спочатку 5 тис. грн, жінка сказала, що таких грошей у них (консьєржів) немає. Потім просив 2990 грн, але у неї було тільки 500 грн. Не гребуючи нічим, він узяв їх і залишив свій телефон, назвався Олексієм, але за цим номером відповідає дівчина, яка не знає ніяких таких працівників", - сказано в повідомленні.

Увагу, #Розшук афериста! Сьогодні вдень цей нехороша людина прийшла до нашої літньої консьєржці. Їй він сказав, що йому потрібна інша консьєржка, яка нібито його знайома. Каже, що він працівник «сусіднього кафе». Мовляв йому привезли молоко і йому треба розплатитися за молоко, а він грошей не взяв. Просив спочатку 5 тис грн, жінка сказала, що таких грошей у них (консьєржів) немає. Потім просив 2990 грн, але у неї було тільки 500 грн. Не гребуючи нічим, він узяв їх і залишив свій телефон, назвався Олексієм, але за цим номером відповідає дівчина, яка не знає ніяких таких «працівників». Київ, ЖК «Парковий»

Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 17 травня 2020 р.

Шахраї в Україні придумали нову аферу (Київ Оперативний)

Як ми раніше писали, в Україні розкрили грандіозне шахрайство з квартирами.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України мошенничество
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