Морська німфа: Леся Нікітюк в пікантному купальнику захопила витонченою фігурою

Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників нескромними фото
Популярна українська провідна Леся Нікітюк ностальгує по відпочинку в жарких країнах. Телеведуча запостила цілу серію фотографій зі своїх попередніх подорожей у теплі краї. Дівчина продемонструвала підтягнуту фігуру на фото зовсім нескромному купальнику в своєму Instagram.
На новому фото Instagram Никитюк позує на борту яхти в спокусливому білому купальнику з пікантною шнурівкою по боках. Судячи з усього, на фото ведуча по-справжньому щаслива: вона зажмурила очі, а легкий вітерець розвіває її волосся. У своєму пості Леся поцікавилася у передплатників, де вони проводять новорічні канікули або куди хотіли б поїхати.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Хлопці, а хто в даний момент на відпочинку??? Яку країну вибрали? Куди полетіли?" – цікавиться телеведуча.
В коментарях до посту фанати ведучої міркують про подорожі і обговорюють її фото:
Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)
Раніше Леся Нікітюк в оригінальному піджаку на голе тіло надихнула промовою про чудеса рідної України.