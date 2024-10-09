Морпехи показали, как уничтожают российские дроны (видео)

"Военнослужащие ВМС ВС Украины уничтожают вражеские дроны", - говорится в сообщении.

Обстрелы РФ по Украине

Российские войска практически каждую ночь обстреливают Украину. Часто эти удары комбинированные - с использованием ракет и дронов. Не редки случаи, когда оккупанты атакуют только беспилотниками.

Например с вечера 8 октября российские войска атаковали Полтавскую область тремя баллистическими ракетами. Из-за удара было повреждено промышленное предприятие в Полтавской области.

Уже ночью тревога объявлялась из-за угрозы дронов. В Киевской области работала ПВО. Кроме того, россияне атаковали дронами и Одесский район. В этом регионе под удар РФ попал Черноморск. Пять людей пострадали, были повреждены многоэтажка и медучреждение.