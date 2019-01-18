Морози та снігопади: українцям розповіли про погоду на вихідних

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики попередили про істотне похолодання в Україні

На вихідних 19 і 20 січня на більшій частині України очікується істотне похолодання. У ряді регіонів пройдуть снігопади. Про це повідомляється на сайті Погода УНІАН.

У столиці завтра буде без опадів, температура повітря вночі становитиме -11 градусів, вдень до -1 градуса. У неділю в Києві хмарно з проясненнями, температура протягом доби від -9 до -4 градусів.

У Львові 19 січня також опади не прогнозуються, вночі стовпчики термометра покажуть -6 градусів, а вдень буде -1 градус. У неділю буде хмарна погода, температура повітря від -6 до -1 градуса.

Ілюстративне фото (pixabay)

У Луцьку завтра вночі повітря промерзне до -7 градусів, а вдень 0 градусів. Опади не очікуються. У неділю мінлива хмарність, вночі температура становитиме -6 градусів і вдень -2 градуси.

У Вінниці 19 січня без опадів, температура повітря протягом доби від -11 до -2 градусів. 20 січня очікується снігопад, температура складе до -8 градусів.

Прогноз на 19 січня (pogoda.unian.net)

В Одесі в суботу і неділю прогнозують невелику хмарність. Завтра температура повітря складе від -7 до +3 градусів, а післязавтра - від нуля до +1 градуса.

У Харкові в суботу пройде сніг, температура вночі становитиме -11 градусів, вдень потеплішає до нуля. У неділю буде хмарно, теспература протягом доби становитиме від -10 до -6 градусів.

У Дніпрі завтра буде йти сніг, температура вночі -12 градусів, вдень +2 градуси. У неділю опади не очікуються, температура повітря протягом доби становитиме від -7 до-5 градусів.

Ілюстративне фото: pixabay.com

У Сімферополі в суботу без опадів, температура повітря від -4 до +8 градусів. 20 січня буде хмарно з проясненнями, температура повітря від нуля до +6 градусів.

У Маріуполі в суботу буде досить похмуро, температура вночі -8 градусів, вдень +3 градусв. У неділю опади не прогнозуються, температура повітря становитиме до -8 градусів.

У Сєвєродонецьку 19 січня пройде сніг із дощем, температура вночі опуститься до -14 градусів, вдень +3 градуси. У неділю без опадів, упродовж доби температура повітря складе від -11 до -7 градусів.

Прогноз на 20 січня (pogoda.unian.net)

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко повідомляє про те, що 19 січня температура повітря по всій Україні буде неоднозначною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила українців про сильне зниження температури повітря.

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Відео: РБК-Україна