Море, сонце і "солома" на голові: як правильно доглядати за волоссям влітку

Як правильно доглядати за волоссям влітку (фото: canva.com)

Доглянуте волосся – ознака здоров'я

Неправильний догляд за волоссям в літній період гарантує вигоряння і зневоднення кінчиків волосся після відпустки. Вартість лікування волосся завжди вище, ніж забезпечення правильного догляду. Та й ходити з "хворим" волоссям в кінці літа – теж неприємно. Команда LITE розбиралася, які засоби по догляду за волоссям в літній період найбільш ефективні, і на що потрібно звернути увагу.

Головний убір.

Навіть якщо ви не великий любитель капелюхів і панамок, головний убір – необхідний. Він допоможе вирішити одразу три проблеми: захистить від ультрафіолету, збереже шкіру голови зволоженою і вбереже волосся від вигорання (особливо фарбоване). Але полюбити цей корисний аксесуар може кожен – капелюхи з широкими полями, кепки, панамки все ще в тренді цього літа.

Мінімізуйте шкоду.

Влітку немає великої необхідності користуватися феном внаслідок того, що температура повітря в цілому вище і волосся природним шляхом сохне швидше. Відмовитися від нього варто в цілому, через те, що гаряче повітря травмує та потоншує локони, а, крім того, призводить до їх зневоднення. Сушіть волосся природним способом. Якщо уникнути використання фена не виходить, застосовуйте спеціальний термозахист для волосся – спеціальні спреї, що захищають волосся при використанні стайлінгових засобів. Також термозахисні спреї захистять від сонця.

Використовуйте масла.

Олії є чи не єдиним способом живити волосся без тривалих маніпуляцій. Вони впливають на локони так само, як і на шкіру – інтенсивно живлять і зволожують. Використовувати їх потрібно інтуїтивно, адже пористість і стан волосся у кожної з нас – різні. Якщо волосся сухе тільки на кінцях – візьміть трохи більше волосся по довжині. Однак важливо пам'ятати, що масло також обтяжує, тому на корені його наносити не варто. Серед найбільш корисних масел для волосся – реп'яхова, кокосова, лляна, ромашкова, арганова, обліпихова і мигдалева олії.

Для експрес-догляду нанесіть кілька крапель на чисте вологе волосся і ретельно втирайте на проблемній ділянці. Для більш ефективного догляду – нанесіть масло або коктейль масел на волосся на ніч, а вранці змийте.

Шампунь – тільки початок.

Багато забувають, що головна місія шампуню – очистити шкіру голови й самі локони від забруднень. Вони відкривають волосся для подальшого живлення і догляду, проте багато зупиняються на етапі миття. Догляд після шампуню – справжній must have. Бальзам пом'якшує волосся і повертає йому еластичність, а маска – глибоко живить і зміцнює його зсередини.

Влітку після миття голови особливо важливо використовувати догляд для живлення – спреї та масла. Щоб відновити волосся і додати їм додатковий блиск, можна також використовувати експрес-кондиціонер. Змивати його не потрібно: сухому волоссю засіб додасть доглянутий вигляд, а пофарбованому – яскравість кольору.

Не забувайте про перукарів.

Іноді волосся настільки сухе та пошкоджене, що допомогти йому може тільки одне – ножиці. Однак досить часто правильний догляд допомагає волоссю повернути колишню красу і максимально зволожити кінці. Однак посічених кінчиків все одно не уникнути. Щоб завжди мати акуратний вигляд – відвідуйте перукаря не рідше, ніж раз на 1,5 місяця. Відчуваєте, що готові до більш рішучих заходів? Тоді поекспериментуйте з модними трендами та зробіть спокусливу коротку стрижку!

6. Гребінець.

Від того, чим саме ми розчісуємо волосся також залежить стан локонів. Звичайно, вибір гребінці не пов'язаний з літнім сезоном, однак варто нагадати, що якщо гребінець не підходить волоссю, проблем з локонами буде більше. Неправильно підібраний гребінець сприяє втраті волосся і посіченим кінчикам, тому підходити до питання вибору гребінця потрібно з усією відповідальністю. Як найбільш щадні зарекомендували себе дерев'яні гребінці з рідкими зубцями.

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