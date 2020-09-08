Моравецький про отруєння Навального: слід вжити сильних санкцій

Фото: Матеуш Моравецький (facebook.com MorawieckiPL)

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, спроба отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та дії Кремля в Білорусі є останнім дзвінком для Німеччини, щоб заблокувати газопровід "Північний потік-2". Також він вважає, що цей проект призведе до дестабілізації Східної Європи.

Про це повідомляє Polskie Radio.

За його словами, отруєння Навального є сумним прикладом того, як Росія ставиться до своїх громадян і лідерів опозиції.

"Це заслуговує на засудження, слід вжити сильних санкцій. Сподіваюся, що люди, котрі приймають рішення (щодо "Північного потоку-2", - ред.) змінять свою думку. А події в Білорусі, і ситуація, коли Путін погрожує військовим втручанням, має стати для Німеччини останнім дзвоником щодо її позиції та позиції Європейського Союзу", - сказав прем’єр.

Також він зазначив, що німецько-російська інвестиція є небезпечною і для України, тому що відрізає її від можливості транзиту газу.

Нагадаємо, напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що підтримає зупинку реалізації російського проекту "Північний потік - 2" через отруєння Навального.

Крім того, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Росії на отруєння Навального.