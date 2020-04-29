Моніторингова місія ООН закликає Кабмін захистити ув'язнених від COVID-19

В Україні необхідно запровадити невідкладні заходи для запобігання поширенню коронавірусу в пенітенціарних установах. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, передає прес-служба організації.

За її словами, в пенітенціарних установах у Чернівцях та Кропивницького зафіксовані випадки зараження COVID-19.

"Існує нагальна необхідність посилити заходи, що вживаються в місцях утримання під вартою, оскільки COVID-19 може швидко поширюватися в установах, де люди знаходяться в тісному контакті один з одним", - заявила Богнер.

Глава місії привітала відповідні заходи, які ухвалив уряд України, зокрема, план реагування на пандемію для запобігання попадання і поширення COVID-19 в місцях утримання під вартою, однак її турбує "швидкість реалізації цього плану".

"Я закликаю Міністерство юстиції та Міністерство охорони здоров'я посилити реагування на COVID-19 у пенітенціарній системі України. Зокрема шляхом вдосконалення скринінгу співробітників і затриманих осіб, що прибувають, а також дотримання соціального дистанціювання, надання дезінфікуючих засобів і застосування інших заходів для того, щоб зупинити поширення вірусу", - зазначила глава місії.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній раді з'явився текст проекту закону №3396 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникнення та розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення".

Крім того, перші випадки коронавірусу в Україні виявили у в'язницях, при цьому серед ув'язнених станом на 23 квітня не було хворих. В ході перевірки Офіс омбудсмена встановив, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону у двох працівників підтвердився коронавірус. Пізніше кількість підтверджених випадків збільшилася до шести.