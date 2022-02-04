Монастирський вперше відреагував на відео з Трухіним після ДТП

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заперечує, що народний депутат Олександр Трухін в серпні 2021 року дзвонив йому після ДТП на Бориспільській трасі, щоб уникнути відповідальності за п'яне водіння. За його словами, він негативно ставиться до будь-яких питань "порішати".

"Я вважаю, що будь-яка особа, в тому числі і нардеп, про якого ви говорите, має нести відповідальність за все, що вчинила. Чи дзвонив він мені з місця події або після? Я можу сказати... Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порішати", тому мені ніхто з цього питання дзвонити не може. І якщо він би мені подзвонив, то був би посланий в той же момент", - заявив Монастирський.

Зазначимо, про аварію з Трухіним стало відомо відразу в серпні 2021 року, але тоді ж правоохоронці говорили про те, що відео немає, а представники влади пропонували чекати результатів розслідування.