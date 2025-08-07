Монах, спасший евреев и погибший в Бутырке: кто такой Климентий Шептицкий

Климентий Шептицкий - священник, монах, брат митрополита Андрея Шептицкого и один из Праведников народов мира. В годы Холокоста он спасал евреев, укрывая их в монастырях, а впоследствии сам стал жертвой советского режима. Он канонизирован как блаженный - за веру, отвагу и самопожертвование.

Благородное происхождение и призвание

Климентий Шептицкий (в миру Казимир граф Шептицкий) родился 17 ноября 1869 года в Прилбичах на Львовщине в дворянской семье.

Отец - граф Иван Шептицкий, мать - София из семьи Фредров, внучка известного польского драматурга Александра Фредро. Семья принадлежала к польской аристократии, но с глубокими украинскими корнями.

Сначала Казимир выбрал светский путь - получил юридическое образование в Кракове, Мюнхене и Париже, служил в армии, занимался юридической деятельностью.

Однако в 40 лет после длительных духовных поисков вступил в студитский монастырь в Уневе, приняв имя Климентий. Это стало радикальным шагом, который изменил не только его судьбу, но и судьбы сотен других людей.

Игумен Унивской лавры и опекун сирот

Климентий быстро стал одной из ключевых фигур монашеской жизни УГКЦ. Он стал игуменом Унивской лавры, а впоследствии - архимандритом Студитов.

Его деятельность охватывала не только духовное руководство, но и опеку над молодежью, сиротами, нищими. Монастыри, которые он возглавлял, стали центрами духовного, образовательного и социального служения.

Спаситель евреев во время Холокоста

Во время нацистской оккупации Львова (1941-1944) Климентий Шептицкий, вместе с братом Андреем, активно спасал еврейских детей. Их прятали в монастырях, в частности в Уневе, Святоюрском комплексе, а также у сестер-студиток.

По свидетельствам спасенных, Климентий лично обеспечивал им еду, одежду, новые документы, заботился о безопасности и часто рисковал жизнью. Среди спасенных были дети из семей врачей, интеллигенции, раввинов.

Эти действия не были единичными - во Львове в те годы существовала целая подпольная сеть духовенства УГКЦ, которая занималась спасением. Но именно Климентий был ее опорой - спокойной, мудрой и жертвенной.

Репрессии советской власти

После "освобождения" Западной Украины советскими войсками в 1944 году УГКЦ была объявлена "предательской" и ликвидирована. Началось массовое преследование духовенства. В 1947 году Климентия Шептицкого арестовали.

Его обвиняли в антисоветской деятельности, связи с Ватиканом и в помощи евреям во время войны, что считалось "контактом с враждебными элементами". Показания против него были выбиты пытками.

Его вывезли в Москву, в Бутырскую тюрьму - печально известный следственный изолятор. Там он и умер 1 мая 1951 года в возрасте 81 года - истощенный, больной, но несокрушимый.

Признание после смерти

Имя Климентия Шептицкого долгое время было вычеркнуто из официальной истории. Но те, кого он спас, не забыли. В 1995 году Израиль признал его Праведником народов мира - это высшая награда для не евреев, которые спасали евреев во время Холокоста.

В 2001 году во время визита в Украину Папа Иоанн Павел II провозгласил Климентия блаженным, признав его мучеником за веру. Церковная община чтит его память 1 мая.

Сегодня имя Климентия Шептицкого возвращается в украинское общественное пространство. Его фигуру изучают историки, о нем снимают фильмы, читают лекции.

Во Львове, Киеве и других городах установлены памятные доски. Его пример - это не только пример веры, но и гражданского мужества.