МОН утвердило требования к интерактивным приложениям к учебникам: что изменится для школьников
Реформа системы образования в Украине продолжается. Недавно Министерство образования и науки утвердило требования к интерактивным электронным приложениям к учебникам школьников.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН рассказывает, о чем именно идет речь и изменится ли что-то для учеников.
Зачем нужны е-приложения для учебников
Интерактивное электронное приложение к учебнику или е-приложение - электронное учебное издание, расширяющее возможности бумажного учебника благодаря:
- мультимедийному контенту
- интерактивным функциям
Требования к таким е-приложениям были утверждены во исполнение требований пункта 51 части первой статьи 1 закона "Об образовании" (что введено в действие с 1 января 2024 года в соответствии с ЗУ "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" по усовершенствованию научно-методического обеспечения и качества учебной литературы").
По мнению экспертов, е-приложения станут ценным дополнением к школьным учебникам, усилив их содержательные и функциональные возможности с помощью современных технологий.
Это должно способствовать:
- более качественному усвоению материала
- совершенствованию образовательного процесса в целом
Основные требования к е-приложениям
"Отныне е-приложения к учебникам должны соответствовать ряду требований, что обеспечит качественный дополнительный обучающий контент для соискателей образования", - подчеркнули в МОН.
Среди основных требований к интерактивным электронным приложениям к учебникам следует упомянуть:
- доступность контента онлайн и офлайн - с возможностью его полной или частичной загрузки на устройство пользователя и работы без дальнейшего доступа к сети Интернет (за исключением контента, содержащегося на внешних ресурсах за запросами в е-приложении)
- возможность просмотра видео, изображений и прослушивания аудиофайлов без необходимости установки дополнительных плагинов (приложений)
- возможность доступа к контенту на устройствах, работающих под управлением всех распространенных операционных систем - Windows, Android, iOS, ChromeOS и т.п. - с помощью браузера или другого бесплатного клиента
- доступность содержимого и интерактивных функций через вебдоступ в бесплатном браузере
- адаптацию содержимого и интерфейса к размеру и разрешению экрана устройства
- хранение учетных данных в хранилище, у которого есть сертификат КСЗИ (комплексной системы защиты информации), на серверах, расположенных в Украине
Напомним, ранее мы рассказывали, как и зачем в Украине планируют упростить школьные программы.
Читайте также, когда начнутся летние каникулы 2024, сколько они продлятся и будут ли работать пришкольные лагеря.