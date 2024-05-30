МОН утвердило требования к интерактивным приложениям к учебникам: что изменится для школьников

Реформа системы образования в Украине продолжается. Недавно Министерство образования и науки утвердило требования к интерактивным электронным приложениям к учебникам школьников.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН рассказывает, о чем именно идет речь и изменится ли что-то для учеников.

Зачем нужны е-приложения для учебников

Интерактивное электронное приложение к учебнику или е-приложение - электронное учебное издание, расширяющее возможности бумажного учебника благодаря:

мультимедийному контенту

интерактивным функциям

Требования к таким е-приложениям были утверждены во исполнение требований пункта 51 части первой статьи 1 закона "Об образовании" (что введено в действие с 1 января 2024 года в соответствии с ЗУ "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" по усовершенствованию научно-методического обеспечения и качества учебной литературы").

По мнению экспертов, е-приложения станут ценным дополнением к школьным учебникам, усилив их содержательные и функциональные возможности с помощью современных технологий.

Это должно способствовать:

более качественному усвоению материала

совершенствованию образовательного процесса в целом

Основные требования к е-приложениям

"Отныне е-приложения к учебникам должны соответствовать ряду требований, что обеспечит качественный дополнительный обучающий контент для соискателей образования", - подчеркнули в МОН.

Среди основных требований к интерактивным электронным приложениям к учебникам следует упомянуть: