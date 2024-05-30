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МОН утвердило требования к интерактивным приложениям к учебникам: что изменится для школьников

Четверг 30 мая 2024 18:44
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МОН утвердило требования к интерактивным приложениям к учебникам: что изменится для школьников Е-приложения к учебникам сделают обучение более интересным (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Реформа системы образования в Украине продолжается. Недавно Министерство образования и науки утвердило требования к интерактивным электронным приложениям к учебникам школьников.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН рассказывает, о чем именно идет речь и изменится ли что-то для учеников.

Зачем нужны е-приложения для учебников

Интерактивное электронное приложение к учебнику или е-приложение - электронное учебное издание, расширяющее возможности бумажного учебника благодаря:

  • мультимедийному контенту
  • интерактивным функциям

Требования к таким е-приложениям были утверждены во исполнение требований пункта 51 части первой статьи 1 закона "Об образовании" (что введено в действие с 1 января 2024 года в соответствии с ЗУ "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" по усовершенствованию научно-методического обеспечения и качества учебной литературы").

По мнению экспертов, е-приложения станут ценным дополнением к школьным учебникам, усилив их содержательные и функциональные возможности с помощью современных технологий.

Это должно способствовать:

  • более качественному усвоению материала
  • совершенствованию образовательного процесса в целом

Основные требования к е-приложениям

"Отныне е-приложения к учебникам должны соответствовать ряду требований, что обеспечит качественный дополнительный обучающий контент для соискателей образования", - подчеркнули в МОН.

Среди основных требований к интерактивным электронным приложениям к учебникам следует упомянуть:

  • доступность контента онлайн и офлайн - с возможностью его полной или частичной загрузки на устройство пользователя и работы без дальнейшего доступа к сети Интернет (за исключением контента, содержащегося на внешних ресурсах за запросами в е-приложении)
  • возможность просмотра видео, изображений и прослушивания аудиофайлов без необходимости установки дополнительных плагинов (приложений)
  • возможность доступа к контенту на устройствах, работающих под управлением всех распространенных операционных систем - Windows, Android, iOS, ChromeOS и т.п. - с помощью браузера или другого бесплатного клиента
  • доступность содержимого и интерактивных функций через вебдоступ в бесплатном браузере
  • адаптацию содержимого и интерфейса к размеру и разрешению экрана устройства
  • хранение учетных данных в хранилище, у которого есть сертификат КСЗИ (комплексной системы защиты информации), на серверах, расположенных в Украине

Напомним, ранее мы рассказывали, как и зачем в Украине планируют упростить школьные программы.

Читайте также, когда начнутся летние каникулы 2024, сколько они продлятся и будут ли работать пришкольные лагеря.

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