Молодежная сборная Украины попала в последнюю корзину жеребьевки Евро-2023

Сборная Украины U-21 узнала всех потенциальных соперников на чемпионате Европы, который следующим летом совместно примут Румыния и Грузия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
"Сине-желтые" попали в 4-ю корзину на грядущую жеребьевку группового этапа Евро-2023. Распределение команд произошло на основе рейтинга УЕФА среди сборных U-21.
Украинская молодежка в группе чемпионата Европы избежит встреч со сверстниками из Норвегии, Израиля и Грузии. В свою очередь ограничений на матчи с другими 12-ю командами нет. Все сборные разделят на 4 квартета по четыре в каждом. Две лучшие команды попадут в четвертьфинал.
Состав корзин жеребьевки чемпионата Европы-2023 среди сборных U-21:
Жеребьевка финальной части турнира запланирована на 18 октября. Процедура состоится в столице Румынии – Бухаресте. Начало события в 19:00.
На этой неделе молодежная сборная Украины разгромила Словакию U-21 в плей-офф квалификации к Евро-2023. В составе команды Руслана Ротаня хет-триком отличился нападающий "Шахтера" Даниил Сикан.
К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.
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