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Молодежная сборная Украины попала в последнюю корзину жеребьевки Евро-2023

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Киев, Пятница 30 сентября 2022 12:44
Молодежная сборная Украины попала в последнюю корзину жеребьевки Евро-2023 Фото: Сборная Украины U-21 пробилась на чемпионат Европы (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-21 узнала всех потенциальных соперников на чемпионате Европы, который следующим летом совместно примут Румыния и Грузия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" попали в 4-ю корзину на грядущую жеребьевку группового этапа Евро-2023. Распределение команд произошло на основе рейтинга УЕФА среди сборных U-21.

Украинская молодежка в группе чемпионата Европы избежит встреч со сверстниками из Норвегии, Израиля и Грузии. В свою очередь ограничений на матчи с другими 12-ю командами нет. Все сборные разделят на 4 квартета по четыре в каждом. Две лучшие команды попадут в четвертьфинал.

Состав корзин жеребьевки чемпионата Европы-2023 среди сборных U-21:

  1. Испания (41,837), Португалия (40,130), Германия (39,668), Франция (37,887)
  2. Нидерланды (36,626), Англия (35,798), Италия (35,244), Румыния (32,414)
  3. Хорватия (31,945), Швейцария (31,744), Бельгия (31,550), Чехия (30,455)
  4. Украина (29,362), Норвегия (27,872), Израиль (25,732), Грузия (24,442)


Жеребьевка финальной части турнира запланирована на 18 октября. Процедура состоится в столице Румынии – Бухаресте. Начало события в 19:00.

На этой неделе молодежная сборная Украины разгромила Словакию U-21 в плей-офф квалификации к Евро-2023. В составе команды Руслана Ротаня хет-триком отличился нападающий "Шахтера" Даниил Сикан.

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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