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Молодь не отримає вакцину від коронавірусу до 2022 року, - ВООЗ

Автор: Игорь Литвиненко

Молоді люди можуть не отримати вакцину від коронавірусу до 2022 року. Пріоритет буде надаватися медичним працівникам і громадянам з груп ризику.

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Про це повідомляє The Guardian.

За словами головної наукової співробітниці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сум'ї Свамінатан, найближчим часом масова вакцинація малоймовірна.

"Здоровим молодим людям, можливо, доведеться почекати до 2022 року, перш ніж їм зроблять щеплення від коронавірусу. Більшість людей згодні, що все починається з медичних і передових робітників. Але навіть тут потрібно визначити, хто з них піддається найбільшому ризику. Потім літні люди і так далі", - сказала Свамінатан.

У ВООЗ розраховують, що до 2021 року буде хоча б одна ефективна вакцина. Однак навіть у такому випадку вона буде доступна в обмежених кількостях.

Раніше ВООЗ повідомляли, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу у другій половині 2021 року.

Також РБК-Україна писало, що вартість однієї дози вакцини від COVID-19 коштуватиме близько 40 доларів.

Прогноз погоди
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