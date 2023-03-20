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Молдавский министр о "подготовке теракта" в Приднестровье: это могло быть частью плана РФ

Иллюстративное фото: фейки о подготовках "теракта" в Приднестровье могли быть частью плана России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Молдове допускают, что вбросы о якобы "подготовке терактов" в Приднестровье в начале марта могли оказаться частью плана России по дестабилизации в стране.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил вице-премьер Молдовы Олег Серебрян.

"Мы отмечали подобные действия на протяжении всего 2022 года. Нельзя исключать и того, что, вольно или невольно, приднестровский регион могут втянуть в такой план дестабилизации (в Молдове - ред.)", - заявил министр.

Он отметил, что пока проблема с Приднестровьем не решена, а именно пребывание российской армии на территории региона и военный склад в Колбасне, опасность дестабилизации существует.

Напомним, ранее стало известно, что так называемые "власти" Приднестровья обвинили СБУ в планах организовать теракт.

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