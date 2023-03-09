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В Молдове заявили, что не фиксировали "подготовку к теракту" в Приднестровье

Фото: Молдова заявила, что не фиксировала "подготовку к теракту" в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Молдова заявила, что не фиксировала "подготовку к теракту" в непризнанном Приднестровье, в котором обвиняют Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Компетентные национальные органы расследуют ситуацию. Призываем получать информацию из официальных и правдивых источников", - заявили в Бюро реинтеграции Молдовы.

Напомним, сегодня власти непризнанного Приднестровья заявили, что якобы предупредили "теракт" в центре Тирасполя.

Так называемый "прокурор" Гурецкий утверждает, что "теракт" готовила СБУ. К тому же он заявил, что якобы готовилось "покушение на первых лиц", в частности, на так называемого "президента" Вадима Красносельского.

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Служба безопасности УкраиныМолдова