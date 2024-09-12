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В Молдове от огнестрельного ранения погиб военный миротворец

Фото: военные Молдовы (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Молдове при несении службы получил смертельное ранение военный-контрактник из Объединенных миротворческих сил. Начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Молдовы.

 произошел 12 сентября в 17:50. Военный погиб "в

Напомним, недавно правоохранители Украины и Молдовы разоблачили крупную преступную группировку . Мошенники наживались на военных, их семьях и волонтерах.

Мошенники использовали украинские номера телефонов, чтобы размещать объявления о продаже автомобилей и дронов из-за границы для нужд ВСУ. Объявление публиковали на OLX, Bon.Ua и Avto-Ria.

Потенциальным покупателям они предлагали внести предоплату на карту, а затем не выходили на связь. Злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.

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Молдова