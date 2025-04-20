В Молдове мэр избил инспектора за запрет жечь шины на Пасху

В Молдове мэр одного из сел устроил поджог шин прямо в пасхальную ночь, а затем напал на инспектора, который фиксировал нарушения. Против чиновника могут возбудить уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Инспектората по защите окружающей среды Молдовы Ион Булмага.

Булмага сообщил об инциденте с участием мэра одного из сел Оргиевского района. По его словам, чиновник напал на инспектора, который фиксировал нарушение - сжигание автомобильных шин в ночь на Пасху.

Как оказалось, инспекторы заметили возле здания мэрии кучу шин и обратились к мэру с просьбой убрать их. Однако, когда впоследствии вернулись, увидели группу людей, среди которых были и несовершеннолетние, которые поджигали эти шины.

Во время общения с одним из представителей инспекции мэр агрессивно отреагировал - попытался вырвать устройство, на которое осуществлялась видеофиксация нарушения.

Булмага также отметил, что это не первый случай, когда упомянутый чиновник нарушает природоохранное законодательство.

Он добавил, что во вторник, 22 апреля, получит официальный рапорт инспектора, после чего будет подано заявление об открытии уголовного производства в отношении мэра.

Отдельно Булмага призвал законодателей Молдовы усилить ответственность за сжигание шин - увеличить штрафы с 10 до 50 тысяч леев (около 578-2900 долларов).

Известно, что в некоторых населенных пунктах Молдовы еще существует традиция жечь костры в ночь на Пасху. Однако, если раньше для пасхальных костров использовали древесину, то сейчас преимущественно сжигают шины.

Однако последние годы верующих Молдовы просят не разжигать традиционные пасхальные костры с использованием шин.