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В Молдове в ДТП попал автобус Киев - Кишинев, есть пострадавшие (фото)

Фото: автобус "Киев-Кишинев" попал в аварию в Молдове 15 февраля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Автобус маршрутом "Киев-Кишинев" попал в аварию в Молдове утром субботы, 15 февраля. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Молдовы.

По данным полиции, авария произошла на трассе R-14 во Флорештском районе вблизи села Чирипкеу около 05:00 по местному времени.

Предварительно, водитель автобуса не смог контролировать транспортное средство на скользкой дороге. Автобус перевернулся и врезался в дерево, в этот момент в транспорте было 68 пассажиров.

В результате аварии 16 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы Флорешт и Сороки. Другие пассажиры не зназнали серьезных повреждений.

Фото: автобус "Киев-Кишинев" попал в аварию в Молдове 15 февраля (GettyImagеs)

Ранее мы писали о том, что 15 декабря вблизи Львова произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса. Семь человек погибли, трое пострадали. Водитель, который устроил аварию, скрылся с места происшествия, его задержали.

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