В Молдове в ДТП попал автобус Киев - Кишинев, есть пострадавшие (фото)

По данным полиции, авария произошла на трассе R-14 во Флорештском районе вблизи села Чирипкеу около 05:00 по местному времени.

Предварительно, водитель автобуса не смог контролировать транспортное средство на скользкой дороге. Автобус перевернулся и врезался в дерево, в этот момент в транспорте было 68 пассажиров.

В результате аварии 16 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы Флорешт и Сороки. Другие пассажиры не зназнали серьезных повреждений.