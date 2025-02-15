В Молдове в ДТП попал автобус Киев - Кишинев, есть пострадавшие (фото)

Автобус маршрутом "Киев-Кишинев" попал в аварию в Молдове утром субботы, 15 февраля. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Молдовы.
По данным полиции, авария произошла на трассе R-14 во Флорештском районе вблизи села Чирипкеу около 05:00 по местному времени.
Предварительно, водитель автобуса не смог контролировать транспортное средство на скользкой дороге. Автобус перевернулся и врезался в дерево, в этот момент в транспорте было 68 пассажиров.
В результате аварии 16 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы Флорешт и Сороки. Другие пассажиры не зназнали серьезных повреждений.
Ранее мы писали о том, что 15 декабря вблизи Львова произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса. Семь человек погибли, трое пострадали. Водитель, который устроил аварию, скрылся с места происшествия, его задержали.
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