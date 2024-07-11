В Молдове в ДТП попал автобус, который ехал в Киев: погибли два человека

Как сообщается, авария произошла на трассе R7 в Рышканском районе, на севере страны.

По информации полиции, водитель легкового Renault начал совершать разворот на трассе через сплошную разделительную линию. Во время этого маневра в него врезался автобус.

В результате ДТП 74-летний водитель легкового авто и его жена погибли на месте.

В каком состоянии находятся пассажиры автобуса, пока неизвестно.

Фото: в Молдове в ДТП попал автобус, который ехал из Кишинева в Киев (полиция Молдовы)