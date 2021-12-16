В Молдові ввели 7 тисяч прострочених вакцин: як це сталося

Станом на сьогодні в країні повний курс вакцинації пройшли 27,3% населення.

Згідно зі звітом рахункової палати, в кожному флаконі вакцини міститься близько 5-12 доз, у зв’язку з чим уряд одразу прохав перед розкриттям флакона набирати потрібну кількість людей. Втім, після того, як в країні з’явилося достатньо вакцин - упаковку дозволили відкривати й для уколу однієї дози.

"Таким чином дозволені втрати становили до 80%-90%. Відсутність обліку та підрахунку втрат вакцин створює невизначеність при підрахунку реальної кількості використаних та невикористаних доз", — зазначається у звіті.

Виявилося, що 11 тисяч вакцин втратили свій термін придатності через те, що їх не використали. Також аудитори відзначили, що 2579 людей щепилися поза чергою, а 7 тисяч осіб отримали прострочені вакцини.

Зокрема, 71,2 тисячі сертифікатів викликають підозру в їхній правдивості.