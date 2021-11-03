У Молдові планують ввести COVID-сертифікати на робочих місцях

Координатор кампанії з вакцинації Молдови Нінель Ревенко заявила, що така вимога мати мотивуватиме працівників щепитися, і значно підвищить зацікавленість дорослого населення у вакцинації від COVID.

При цьому вона додала, що комісія може ухвалити таке рішення у разі погіршення епідситуації в країні.

"Якщо продовжить рости захворюваність і смертність, цей захід, швидше за все, буде введена",- заявила Ревенко.

У Молдові фахівці комісії зараз розглядають доцільність такої вимоги, спираючись на досвід таких країн, як Франція, Португалія і Греція, в яких рівень вакцинації зріс в результаті введення обов'язкового COVID-сертифіката на робочому місці.

Ревенко підкреслила, що мова йде не про обов'язкову вакцинацію, а саме про COVID-сертифікати, які передбачають не тільки доказ вакцинації, а й те, що людина за останні 6 місяців перехворіла на коронавірус або отримала тест, що підтверджує наявність антитіл до захворювання.