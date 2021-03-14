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У Молдові можуть ввести надзвичайний стан на два тижні через ситуацію з COVID

Новость на русском → Кишинів, Неділя 14 березня 2021 19:33
У Молдові можуть ввести надзвичайний стан на два тижні через ситуацію з COVID Фото Майя Санду (newsmaker.md)
Автор: Роман Тверденко

Президент Молдови Майя Санду рекомендувала уряду ввести на два тижні режим надзвичайного стану. Це пов'язано з погіршенням ситуації з захворюваністю коронавірусом.

Про це повідомляє Newsmaker.md.

Вона зазначила, що в подальшому прогнозується продовження збільшення приросту нових випадків зараження. Через що слід вжити низку заходів, пов'язаних з обмеженнями і прискоренням вакцинації.

"У зв'язку з погіршенням ситуації і поганими прогнозами ми вирішили, що необхідні більш суворі заходи. Мова йде про безпеку та інтереси держави. На засіданні ми вислухали жорсткі зауваження фахівців в області охорони здоров'я: втрати порівнянні з щоденним катастрофою літака з нашими громадянами. Тому пора перестати ховати голову в пісок", — сказала Санду.

У Молдові з початку лютого спостерігається зростання випадків зараження коронавірусом. Наприклад, з показника в 683 випадки 28 січня до 1896 випадків 11 березня.

На 13 березня в Молдові від коронавіруса прищепили 11 431 людина. Населення країни - 4,027 мільйона чоловік.

Нагадаємо, Молдова з 5 березня посилила правила в'їзду в країну, зобов'язавши приїжджих провести 14 днів на карантині. Вимога не поширюється на тих, хто може пред'явити на кордоні негативний результат ПЛР-тесту або довідку про вакцинацію.

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