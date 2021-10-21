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В Молдові можуть відмовитись від фінансової допомоги невакцинованим лікарям

Автор: Сергій Пишкін

Під час першого читання уряд Молдови проголосував за поправки в законодавство, згідно з яким невакциновані лікарі країни можуть лишитися одноразової виплати у разі хвороби на коронавірус. Ініціатором виступила голова МОЗ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker

За словами голови МОЗ Молдови Алли Немеренко, країна не може дозволити виділяти фінансову допомогу невакцинованим лікарям, за рахунок платників податків.

Зокрема, згідно з постановою, це торкнеться й родичів медпрацівників, які померли від коронавірусу. Раніше, у разі смерті лікаря - родичам виплачували 100 тисяч леїв (151 тисячу гривень).

Прем'єр-міністр Наталя Гаврилиця, зі свого боку, також підтримала поправки й зауважила, що найвищий рівень вакцинації у Молдові саме серед працівників системи охорони здоров’я (90%).

Постанову розглядатимуть ще під час другого читання.

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МолдоваВакцинація