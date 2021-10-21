В Молдові можуть відмовитись від фінансової допомоги невакцинованим лікарям

За словами голови МОЗ Молдови Алли Немеренко, країна не може дозволити виділяти фінансову допомогу невакцинованим лікарям, за рахунок платників податків.

Зокрема, згідно з постановою, це торкнеться й родичів медпрацівників, які померли від коронавірусу. Раніше, у разі смерті лікаря - родичам виплачували 100 тисяч леїв (151 тисячу гривень).

Прем'єр-міністр Наталя Гаврилиця, зі свого боку, також підтримала поправки й зауважила, що найвищий рівень вакцинації у Молдові саме серед працівників системи охорони здоров’я (90%).

Постанову розглядатимуть ще під час другого читання.