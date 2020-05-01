У Молдові коронавірусом заразилися майже тисяча медиків

У Молдові з початку спалаху коронавірусу інфікування було виявлено у майже тисячі медичних працівників, що складає четверту частину всіх випадків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За словами міністра охорони здоров'я, праці та соціального захисту Віора Думбревяну, станом на сьогодні зараження коронавірусом було підтверджено у 988 медпрацівників. Зокрема, у Кишиневі було зафіксовано 253 випадки захворювання серед медиків.

На другому місці за кількістю інфікованих коронавірусом - Сороки, де виявлено 10 випадків. У Штефан-Водському районі було зафіксовано 92 інфікованих медиків, а у Придністров'ї заразилися коронавірусом 56 співробітників системи охорони здоров'я.

При цьому найбільша кількість інфікованих медиків виявлено у Сорокській районній лікарні - 78, службі швидкої допомоги Кишинева - 62, та муніципальній лікарні Бельц - 62.

Більшість хворих на коронавірус медпрацівників працюють у лікарнях, швидких та системі сімейної медицини. Частіше всього коронавірусом інфікувалися медичні сестри - 414 випадків.

Зазначається, що від коронавірусу вже померли 5 медичних працівників, ще 313 вилікувалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за минулу добу було зафіксовано 91 випадок інфікування коронавірусом медичних працівників. З початку епідемії на коронавірус захворіли 2154 медичні працівники.