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У Молдові двічі провалилися спроби закупівлі російської вакцини "Супутник V"

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Молдова, Середа 12 січня 2022 14:33
У Молдові двічі провалилися спроби закупівлі російської вакцини "Супутник V" Фото: Молдова провалила закупівлю російської вакцини (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Міністерство охорони здоров'я Молдови двічі намагалося закупити російську вакцину "Супутник V", але безрезультатно. Обидві процедури були анульовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

"Міністр охорони здоров'я Алла Немеренко розповіла, що МОЗ провів дві процедури із закупівлі вакцини "Супутник V", проте обидві спроби провалилися", - пише видання.

При цьому уточнюється, що Центр громадських закупівель в галузі охорони здоров'я (CAPCS) провів дві процедури із закупівлі, проте обидві були анульовані. Вперше виробник вакцини не надав повний пакет документів. Під час другої процедури фахівці МОЗ з'ясували, що термін придатності вакцини був набагато менше, ніж той, що запитувало відомство. Тому робоча група знову не схвалила закупівлю препарату.

Нагадаємо, Румунія використовувала менше 60% вакцин для власного населення. Близько 3,5 млн доз було продано в інші країни, 2,2 млн були передані в дар.

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