У Молдові двічі провалилися спроби закупівлі російської вакцини "Супутник V"

"Міністр охорони здоров'я Алла Немеренко розповіла, що МОЗ провів дві процедури із закупівлі вакцини "Супутник V", проте обидві спроби провалилися", - пише видання.

При цьому уточнюється, що Центр громадських закупівель в галузі охорони здоров'я (CAPCS) провів дві процедури із закупівлі, проте обидві були анульовані. Вперше виробник вакцини не надав повний пакет документів. Під час другої процедури фахівці МОЗ з'ясували, що термін придатності вакцини був набагато менше, ніж той, що запитувало відомство. Тому робоча група знову не схвалила закупівлю препарату.